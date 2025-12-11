Editoria | Calenda ' Schlein muta su Elkann fino a oggi tanto riformisti la appoggiano comunque'

Nel dibattito politico e mediatico, le posizioni delle figure di spicco come Elly Schlein e Carlo Calenda attirano attenzione. Recentemente, Calenda ha sottolineato come Schlein sia rimasta in silenzio su tematiche come Elkann e la vendita di Repubblica e La Stampa, evidenziando possibili mutamenti nei suoi orientamenti riformisti.

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Schlein è muta sull'Ucraina come è stata muta su Elkann fino a che non ha annunciato la vendita di Repubblica e La Stampa. E fa bene. Non perde consensi e i riformisti 'Ucraina o morte' l'appoggiano comunque". Lo scrive Carlo Calenda sui social. 🔗 Leggi su Iltempo.it

