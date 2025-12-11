Edilizia in Calabria Celebre | Dati in crescita nonostante lo stop al Superbonus

L'edilizia in Calabria mostra segnali di ripresa e crescita, nonostante la sospensione del Superbonus. I dati evidenziano un settore ancora attivo e in sviluppo, con segnali incoraggianti per il futuro.

"Nonostante l’arresto del Superbonus, il settore edilizio in Calabria continua a dare segnali positivi. Lo certifica l’Osservatorio statistico della Cnce (Commissione nazionale paritetica per le casse edili) che, a settembre 2025, ha evidenziato una crescita significativa dei principali. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Edilizia in Calabria, Fillea Cgil: «Dati in crescita nonostante lo stop del superbonus» - Il segretario Celebre: «In vista dei grandi investimenti in arrivo (come la SS 106 Jonica), è urgente avviare con la Regione Calabria e le parti datoriali un piano straordinario e mirato di formazione ...