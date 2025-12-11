Edilizia Bilotti M5S | Allarme Ance Aies su caro-materiali non resti inascoltato

Il settore delle costruzioni in Salerno si trova di fronte a crescenti preoccupazioni a causa dell’aumento dei costi dei materiali, come evidenziato dall’Ance Aies. Bilotti (M5S) sottolinea l’importanza di ascoltare questo allarme per tutelare il comparto e garantire la ripresa economica locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto “L’allarme lanciato dall’Ance Aies Salerno non può restare inascoltato. Il settore delle costruzioni nel nostro territorio continua a resistere. E lo fa nonostante il caro-materiali e i ritardi nei ristori stiano mettendo in seria difficoltà imprese, lavoratori e cantieri strategici, molti dei quali legati al Pnrr”. A dirlo è la senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti. “ È inaccettabile – aggiunge – che le imprese siano costrette ad anticipare risorse non più sostenibili. Se non si interviene subito con nuovi fondi e con una proroga delle misure straordinarie per la compensazione del caro-materiali almeno al 2026, molte opere resteranno incompiute, con conseguenze pesantissime, anche sull’occupazione”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

