Edilizia Bilotti M5S | Allarme Ance Aies su caro-materiali non resti inascoltato
Il settore delle costruzioni in Salerno si trova di fronte a crescenti preoccupazioni a causa dell’aumento dei costi dei materiali, come evidenziato dall’Ance Aies. Bilotti (M5S) sottolinea l’importanza di ascoltare questo allarme per tutelare il comparto e garantire la ripresa economica locale.
Tempo di lettura: < 1 minuto “L’allarme lanciato dall’Ance Aies Salerno non può restare inascoltato. Il settore delle costruzioni nel nostro territorio continua a resistere. E lo fa nonostante il caro-materiali e i ritardi nei ristori stiano mettendo in seria difficoltà imprese, lavoratori e cantieri strategici, molti dei quali legati al Pnrr”. A dirlo è la senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti. “ È inaccettabile – aggiunge – che le imprese siano costrette ad anticipare risorse non più sostenibili. Se non si interviene subito con nuovi fondi e con una proroga delle misure straordinarie per la compensazione del caro-materiali almeno al 2026, molte opere resteranno incompiute, con conseguenze pesantissime, anche sull’occupazione”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Ecco cosa fanno i veri bergamaschi in cantiere! Oggi abbiamo fatto provare a Beppe il vero caffé dei canteri Belotti. Seguiteci per non perdervi le nostre prossime avventure! P.s. Diletta stiamo aspettando quel paio di scarpe #cantiere #edilizia #ristrutturazion - facebook.com Vai su Facebook
Edilizia, Cna lancia l’allarme: "Il mercato sta scomparendo" - "In questo momento il mercato dell’edilizia privato sta scomparendo, se non per lavori di proporzioni ridottissime che certo non possono tenere in piedi un settore economico importante come quello ... Segnala ilrestodelcarlino.it