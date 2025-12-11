eclissi solare da record nel 2027 ecco quando

Nel 2027 si prevede un'eclissi solare da record, attirando l'attenzione di appassionati e astronomi di tutto il mondo. L'evento rappresenta un'occasione unica per osservare uno spettacolo naturale di grande rarità. L'ultima eclissi visibile è stata quella del 7 settembre scorso, conosciuta come la 'luna rossa', visibile in Medio Oriente.

L’ultima eclissi mozzafiato è stata quella del 7 settembre scorso, la cosiddetta ‘luna rossa’, ben visibile in Medio Oriente. Ma quella che è stata già ribattezzata ‘l’eclissi del secolo’ non è un’eclissi di luna, è di sole. E sta arrivando. Tra il 2026 e il 2027 l’Europa sarà protagonista di una serie di eclissi solari straordinarie. Un fenomeno raro che attirerà appassionati e turisti astronomici da ogni parte del mondo. Eclissi solare, cos’è. Un’eclissi solare avviene quando la Luna si interpone tra la Terra e il Sole, oscurando temporaneamente la luce in alcune regioni. Questo evento avviene solo durante la ‘Luna Nuova’, quando cioè la Luna si trova appunto in una posizione tra la Terra e il Sole. 🔗 Leggi su Lapresse.it