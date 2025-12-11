Ecco il Pass giornata l’ultima trovata di Dazn | 20 euro per acquistare una singola giornata di Serie A

Dazn introduce il Pass Giornata, una nuova opzione pay-per-view che permette agli appassionati di calcio di acquistare singolarmente una giornata di Serie A al prezzo di 19,99 euro. Questa novità offre maggiore flessibilità nella visione delle partite, consentendo di scegliere specifici turni senza sottoscrivere un abbonamento mensile.

Ecco l’ultima trovata di Dazn: una formula pay-per-view che consente agli utenti di acquistare, al costo di 19,99 euro, la visione di una singola giornata di Serie A. Ecco i dettagli. Dazn lancia il Pass Giornata: i dettagli. Si legge sul sito ufficiale: “Dazn introduce un’altra funzionalità per i suoi utenti: il “Pass Giornata”, novità che debutta a partire dalla quattordicesima giornata di Serie A Enilive. Disponibile in modalità pay-per-view, il “Pass Giornata” permette a chi ha già un abbonamento “Goal” o “MyClub Pass” attivo di acquistare un’intera giornata di Serie A Enilive, per seguire tutti i match del turno a calendario, inclusi i pre e post-partita, le zone goal e i programmi di approfondimento live di Dazn”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it