Ecco i primi robot microscopici | possono prendere decisioni autonome e muoversi Lo studio su Science

Un team di ricercatori dell’Università della Pennsylvania ha sviluppato i primi robot microscopici, di dimensioni simili a un batterio, capaci di prendere decisioni autonome, percepire l’ambiente e muoversi. Questo studio, pubblicato su Science, segna un passo avanti nella robotica, aprendo nuove possibilità per applicazioni in campo medico e scientifico.

"Robot microscopici che percepiscono, pensano, agiscono ed elaborano dati". Un team di ricercatori coordinato dell'Università della Pennsylvania ha realizzato i primi robot con dimensioni comparabili a quelle di un batterio. Macchine, invisibili a occhio nudo, sono in grado di percepire l'ambiente circostante, eseguire calcoli, prendere decisioni autonome e muoversi. Il risultato dello studio, pubblicato su Science Robotics, è stato così innovativo da meritare la copertina della rivista. La robotica ha da decenni come obiettivo la miniaturizzazione di macchine completamente automatizzate, ossia capaci di operare senza alcun controllo esterno.

