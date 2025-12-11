Ecco chi ha rubato la Baguette viola a Carrie Bradshaw | Lily Collins!

Vanityfair.it | 11 dic 2025

L'iconica Baguette viola di Carrie Bradshaw, protagonista di Sex and The City, ha recentemente catturato l'attenzione di un'altra celebrità: Lily Collins. La star e trendsetter ha infatti scelto di sfoggiare questa celebre borsa paillettata, rivisitata nel sequel della serie, confermando il suo status di oggetto desiderato nel mondo della moda e dello spettacolo.

