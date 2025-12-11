Eboli incendio in un' abitazione | salvata 83enne

Un incendio si è sviluppato a Eboli, in località Grataglie, all’interno di un’abitazione. Le fiamme, originate dalla canna fumaria, hanno causato danni alla copertura dell’edificio. Durante l’intervento dei vigili del fuoco, è stata salvata un'83enne presente nell'abitazione.

Un incendio si è sviluppato all'interno di un'abitazione situata in località Grataglie, a Eboli. Le fiamme, scaturite dalla canna fumaria, si sono estese fino a danneggiare la copertura dell'edificio. Al momento del rogo, nell'abitazione era presente un'anziana di 83 anni, madre del consigliere.

