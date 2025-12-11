Eboli alla Basilica di San Pietro alli Marmi la rassegna Liberi inCanti

Eboli torna con la sua tradizionale rassegna musicale “Liberi inCanti”, giunta alla sua diciassettesima edizione. L’evento si terrà il 13 dicembre 2025 alle ore 18:15 presso la Basilica di San Pietro alli Marmi, offrendo un’occasione di musica e cultura in un contesto storico e suggestivo.

A Eboli torna la rassegna “Liberi inCanti”, giunta alla sua diciassettesima edizione. L’appuntamento è fissato per il 13 dicembre 2025, con inizio alle ore 18:15, presso la Basilica di San Pietro alli Marmi. L'evento è organizzato dall'associazione “I Cantori di San Lorenzo” che, con questa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

#Eboli 13 Dicembre | ore 18.15 Basilica San Pietro alli Marmi, Convento dei Cappuccini. #Rassegna corale "Liberi inCanti". - facebook.com Vai su Facebook

Eboli, i Cantori di San Lorenzo festeggiano 20 anni di attività con la XVII edizione della rassegna “Liberi inCanti” - Un traguardo significativo per I Cantori di San Lorenzo, che quest’anno celebrano con orgoglio vent’anni di attività. Come scrive infocilento.it

Scaraventa a terra sei candelabri della basilica di San Pietro. Fermato un uomo - E' salito sull'Altare della Confessione, all'interno della Basilica di San Pietro, a Roma, e ha lanciato a terra 6 candelabri del 1865 dal valore di circa 30. Si legge su rainews.it