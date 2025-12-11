Eboli alla Basilica di San Pietro alli Marmi la rassegna Liberi inCanti

Eboli torna con la sua tradizionale rassegna musicale “Liberi inCanti”, giunta alla sua diciassettesima edizione. L’evento si terrà il 13 dicembre 2025 alle ore 18:15 presso la Basilica di San Pietro alli Marmi, offrendo un’occasione di musica e cultura in un contesto storico e suggestivo.

Eboli, i Cantori di San Lorenzo festeggiano 20 anni di attività con la XVII edizione della rassegna “Liberi inCanti” - Un traguardo significativo per I Cantori di San Lorenzo, che quest’anno celebrano con orgoglio vent’anni di attività. Come scrive infocilento.it

