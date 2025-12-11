Eav | Tribunale conferma nostro licenziamento di un dipendente

Il tribunale di Napoli ha confermato la legittimità del licenziamento di un ex dipendente di Eav, in servizio presso la stazione di Pompei. La decisione si inserisce nel quadro delle procedure aziendali e delle controversie lavorative, rafforzando la posizione dell'azienda nel rispetto delle normative vigenti.

La sezione lavoro del tribunale di Napoli ha rigettato il ricorso di un ex dipendente di Eav in servizio alla stazione di Pompei, confermando la piena legittimità del provvedimento di licenziamento. A comunicarlo, citando una sentenza dello scorso 9 dicembre, è lo stesso Ente Autonomo Volturno. In una nota, l'azienda di trasporti sottolinea come "la decisione giunge al termine di un giudizio che ha confermato la gravità del comportamento del lavoratore, consistente nella vendita di titoli di viaggio contraffatti o alterati a fini di lucro personale, manomissione delle apparecchiature aziendali e l'ingresso non autorizzato di estranei in biglietteria".