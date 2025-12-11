EA FC 26 SBC Jamie Vardy POTM Novembre Serie A Recensione E Test In Game Con Il Meta

L'articolo presenta la SBC Jamie Vardy POTM Novembre in EA FC 26, disponibile in modalità Ultimate Team. Verranno analizzati i requisiti, i premi e le performance in-game di questa carta speciale, offrendo una panoramica completa per i giocatori interessati a sfruttare al meglio questa sfida e ottimizzare il proprio team.

La SBC Jamie Vardy POTM è disponibile nella modalità Ultimate Team di EA FC 26. Potete riscattare sia la carta speciale che i premi accedendo all’area Sfide Creazione Rosa presente nella sezione dedicata di UT 26. EA Sports FC 26. Acquista il nuovo capitolo del simulatore calcistico di EA Sports su Amazon approfittando di uno sconto del 38%. 79.90€ 49.90€ Compra Ora! Il premio è stato assegnato poichè Jamie Vardy è stato determinante nelle partite disputate in campionato dalla Cremonese durante il mese di Novembre. Le votazioni della community sono state determinanti per decretare il vincitore del premio Player Of The Month. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

