EA FC 26 Obiettivi Maglioni Invernali Ecco Come Ottenere Il Kit

In EA FC 26, gli obiettivi Maglioni Invernali offrono un esclusivo kit per la modalità Ultimate Team. Disponibili nell’apposita sezione del negozio, questi obiettivi consentono di ottenere il set speciale, arricchendo l’esperienza di gioco con contenuti stagionali e personalizzazioni uniche. Ecco come completare gli obiettivi e ottenere il kit desiderato.

Gli obiettivi Maglioni Invernali sono disponibili in EA FC 26. Il kit speciale per la modalità Ultimate Team può essere acquistato nell'area dedicata del negozio. Come accade abitualmente, anche per la nuova stagione, utilizzando il kit Maglioni Invernali potete completare subito una serie di obiettivi e riscattare immediatamente dei punti esperienza per sbloccare dei premi. Il kit Maglioni Invernali può essere acquistato tramite il negozio di UT 26 nella sezione Oggetti Stadio Stagione 3 e può essere riscattato per 45.

