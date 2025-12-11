EA FC 26 Obiettivi Jolly Invernali Ecco Come Ottenere Il Kit

Gli obiettivi Jolly Invernali in EA FC 26 offrono ai giocatori l'opportunità di ottenere un esclusivo kit speciale. Disponibili nell'area dedicata del negozio, questi obiettivi rappresentano una sfida interessante per migliorare la propria squadra in modalità Ultimate Team. Scopri come ottenere facilmente il kit e completare gli obiettivi stagionali.

Gli obiettivi Jolly Invernali sono disponibili in EA FC 26. Il kit speciale per la modalità Ultimate Team può essere acquistato nell'area dedicata del negozio. Come accade abitualmente, anche per la nuova stagione, utilizzando il kit Divisa Da Casa Jolly Invernali potete completare subito una serie di obiettivi e riscattare immediatamente dei punti esperienza per sbloccare dei premi. Il kit Divisa Da Casa Jolly Invernali può essere acquistato tramite il negozio di UT 26 nella sezione Oggetti Stadio Stagione 3 e può essere riscattato per 25.

