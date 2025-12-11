EA FC 26 Obiettivi Divise Retro Besiktas Ecco Come Ottenere Il Kit

Scopri come ottenere le divise retro Besiktas in EA FC 26. Questa guida ti spiegherà i passaggi necessari per acquistare il kit speciale nella modalità Ultimate Team, arricchendo la tua squadra con un look unico e nostalgico. Segui le istruzioni per aggiungere il design al tuo team e migliorare la tua esperienza di gioco.

Gli obiettivi Divise Retro Besiktas sono disponibili in EA FC 26. Il kit speciale per la modalità Ultimate Team può essere acquistato nell'area dedicata del negozio. Come accade abitualmente, anche per la nuova stagione, utilizzando il kit Divise Retro Besiktas potete completare subito una serie di obiettivi e riscattare immediatamente dei punti esperienza per sbloccare dei premi. Il kit Besiktas 201718 può essere acquistato tramite il negozio di UT 26 nella sezione Oggetti Stadio Stagione 3 e può essere riscattato per 75.

