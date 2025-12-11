E se domani | Giorgio Panariello torna nel 2026 con nuove date

Giorgio Panariello torna nel 2026 con nuove date per il suo spettacolo “E se domani…”. Dopo il successo ottenuto, l’artista toscano continua a sorprendere il pubblico con la sua ironia e il suo stile disincantato, offrendo una riflessione sul futuro attraverso il suo talento unico e coinvolgente.

Continua il successo di "E SE DOMANI.", il nuovo spettacolo di Giorgio Panariello, un'irresistibile finestra sul futuro vista con lo sguardo ironico e disincantato dell'artista toscano. Un racconto brillante e attuale che ha debuttato nei teatri italiani con oltre 40 appuntamenti nel 2025 e che.