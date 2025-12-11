E se domani | Giorgio Panariello torna nel 2026 con nuove date
Giorgio Panariello torna nel 2026 con nuove date per il suo spettacolo “E se domani…”. Dopo il successo ottenuto, l’artista toscano continua a sorprendere il pubblico con la sua ironia e il suo stile disincantato, offrendo una riflessione sul futuro attraverso il suo talento unico e coinvolgente.
Continua il successo di “E SE DOMANI.”, il nuovo spettacolo di Giorgio Panariello, un’irresistibile finestra sul futuro vista con lo sguardo ironico e disincantato dell’artista toscano. Un racconto brillante e attuale che ha debuttato nei teatri italiani con oltre 40 appuntamenti nel 2025 e che. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Veni Domine! E' il titolo del concerto di domani a San Giorgio del Coro Giovanile Artipelago, diretto da Anna Tigli. Venitelo a sentire! Rieti, Ex Chiesa San Giorgio, giovedì 11 novembre ore 18; ingresso libero - facebook.com Vai su Facebook
Domani alla libreria TanteStorie ad Asiago... I libri sono già in vetrina! Vai su X
Leggi anche: Alena Seredova sul figlio Louis Buffon | La gente può essere cattiva Non i cechi ma gli italiani
Leggi anche: Carlo Conti svela il suo nuovo stile in vista del Festival di Sanremo 2024
A Firenze arriva lo spettacolo “E se domani…” di Panariello - ” il suo nuovo e imperdibile spettacolo: un racconto brillante e pungente, una finestra irresistibile su ciò che ci attende, filtrata dallo ... Secondo toscanaoggi.it
Giorgio Panariello al Teatro EuropAuditorium di Bologna con il nuovo show “E se domani…” - un racconto ironico e pungente del suo personalissimo “viaggio nel futuro”. Come scrive sassuolo2000.it