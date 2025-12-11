È possibile organizzare elezioni in Ucraina mentre Mosca bombarda? La palla è nel campo di Trump
L'articolo esplora la complessa situazione politica in Ucraina durante le ostilità con la Russia, analizzando se sia possibile convocare elezioni in un contesto di guerra. Si esamina inoltre il ruolo degli Stati Uniti e le recenti posizioni di Donald Trump nei confronti di Vladimir Putin.
Kyiv. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è recentemente astenuto dal criticare pubblicamente il leader del Cremlino, Vladimir Putin.
È possibile organizzare elezioni in Ucraina mentre Mosca bombarda? La palla è nel campo di Trump - Dopo le pressioni di Trump per il voto, Zelensky chiede a Stati Uniti ed Europa garanzie concrete: cessate il fuoco, protezione dei seggi, norme speciali e osservatori sul campo per rendere possibile ... Si legge su ilfoglio.it
