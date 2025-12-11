È Natale e io mi sono innamorata di un altro | cosa faccio?

Dilei.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il periodo natalizio, emozioni impreviste possono mettere alla prova i sentimenti e le scelte di ciascuno. Quando ci si trova innamorati di qualcun altro, nonostante una relazione ufficiale, si apre un dilemma morale e emotivo difficile da gestire. Questo articolo esplora le sensazioni, le conseguenze e le possibili riflessioni di chi si trova in questa complessa situazione.

Non si fa, è sbagliato, sleale, deplorevole. Ma talvolta succede. Può capitare di vivere una relazione “segreta” che ci scompiglia il cuore e la vita. E in queste settimane natalizie in cui regnano l’amore, la famiglia, la serenità, ci si ritrova ancora di più in preda alle contraddizioni, tra emozioni e sotterfugi, felicità e sensi di colpa. Fino a poco tempo fa pensavamo di vivere beatamente le festività con il nostro partner e ora invece ogni certezza vacilla. Ci sentiamo a un bivio: da una parte la storia che sembrava destinata ad essere quella “giusta”, con tanto di progetti di casa, vacanze, figli, dall’altra un sentimento dirompente che ci elettrizza e ci fa tradire le nostre convinzioni. 🔗 Leggi su Dilei.it

200 natale e io mi sono innamorata di un altro cosa faccio

© Dilei.it - È Natale e io mi sono innamorata di un altro: cosa faccio?

Io sono Babbo Natale, Rai 2/ Trama e cast dell’ultimo film di Gigi Proietti, oggi 20 dicembre 2024 - Venerdì 20 dicembre, verrà trasmesso su Rai 2, in prima serata alle ore 21:20, un film del 2021, dal titolo Io sono Babbo Natale. Lo riporta ilsussidiario.net

Io sono Babbo Natale: la trama e il cast dell'ultimo film di Gigi Proietti, stasera su Rai 2 - Babbo Natale si è trasferito in Italia dal Nord Europa, in cerca di un clima più mite e congeniale alla sua salute? Come scrive movieplayer.it