È morto l' imprenditore Giovanni Mion | a Brescia gestiva 11 supermercati

È scomparso Giovanni Mion, imprenditore veneto e tra i fondatori del gruppo Migross, che gestisce 11 supermercati tra Brescia e provincia. La sua attività ha contribuito allo sviluppo della distribuzione commerciale locale, con punti vendita che spaziano dai superstore ai cash&carry. La sua morte rappresenta una significativa perdita per il settore e la comunità imprenditoriale.

