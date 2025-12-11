È morto il Cavalier Falconi | tra i pionieri del vino Valcalepio

È venuto a mancare il Cavalier Falconi, figura di spicco nel panorama del vino Valcalepio. Pioniere e testimone di un’epoca di trasformazione, il suo contributo ha segnato il passaggio da produzioni domestiche a un’attenzione crescente alla qualità. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il settore vinicolo locale e la memoria storica di questa tradizione.

IL LUTTO. «Con la sua scomparsa viene meno un testimone diretto di un'epoca che ha segnato il passaggio da una produzione domestica a un approccio attento alla qualità».

