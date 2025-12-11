È morto il Cavalier Falconi | tra i pionieri del vino Valcalepio

Ecodibergamo.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È venuto a mancare il Cavalier Falconi, figura di spicco nel panorama del vino Valcalepio. Pioniere e testimone di un’epoca di trasformazione, il suo contributo ha segnato il passaggio da produzioni domestiche a un’attenzione crescente alla qualità. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il settore vinicolo locale e la memoria storica di questa tradizione.

IL LUTTO. «Con la sua scomparsa viene meno un testimone diretto di un’epoca che ha segnato il passaggio da una produzione domestica a un approccio attento alla qualità». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

200 morto il cavalier falconi tra i pionieri del vino valcalepio

© Ecodibergamo.it - È morto il Cavalier Falconi: tra i pionieri del vino Valcalepio

200 morto cavalier falconi&#200; morto il Cavalier Falconi: tra i pionieri del vino Valcalepio - «Viene meno un testimone diretto di un’epoca che ha segnato il passaggio da una produzione domestica a un approccio attento alla qualità». ecodibergamo.it scrive