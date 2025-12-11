E' morta l' assessora Marisa Pascarella bandiere a mezz' asta in Municipio

Portico di Caserta piange la scomparsa dell'assessora Marisa Pascarella, figura di rilievo nelle Politiche Sociali. A soli 41 anni, la sua perdita rappresenta un grave lutto per la comunità locale, che si stringe nel dolore. La città si prepara a rendere omaggio a una giovane professionista dedicata al servizio pubblico e al benessere dei cittadini.

Lutto a Portico di Caserta. Si è spenta a soli 41 anni l'assessore Marisa Pascarella, delegata alle Politiche Sociali. Da tempo combatteva contro un brutto male che purtroppo l'ha strappata all'affetto dei suoi cari e della sua comunità.Ad annunciare la dipartita è stato il sindaco Giuseppe.