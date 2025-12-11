E le mie tovaglie a scacchi? Agostino scherza sulle nuove regole dei dehors

Da quando è stata annunciata la nuova regola sui dehors, che richiede tovaglie in tinta unita, molti hanno pensato subito a Agostino Donnarumma, il noto pizzaiolo di via Garibaldi. La sua storica pizzeria, famosa per le tovaglie a scacchi rossi, si trova al centro di questa novità che sta facendo discutere tra clienti e appassionati.

Da quando si è saputo che le tovaglie nei dehors dovranno essere "solo in tinta unita", in molti hanno pensato subito a lui: Agostino Donnarumma, pluripremiato pizzaiolo e titolare della storica pizzeria di via Garibaldi che porta il suo nome, quella con le immancabili tovaglie a scacchi rosse e.

“E le mie tovaglie a scacchi?” Agostino scherza sulle nuove regole dei dehors - Il pizzaiolo di via Garibaldi commenta con ironia il nuovo regolamento comunale: “Tinta unita sì, ma l’anima dei locali chi la regola? quicomo.it scrive