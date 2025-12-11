È in arrivo una Coalition internazionale dedicata al clairin

Una nuova Coalition internazionale si prepara a promuovere e valorizzare il clairin, il tradizionale distillato caraibico. Mentre si chiude la carta d’imbarco, il viaggio prosegue verso Singapore, meta simbolo di innovazione e cultura globale, pronti a scoprire le iniziative e le sfide che accompagnano questa iniziativa.

Un ultimo sguardo alla carta d'imbarco, prima di andare verso il gate. Questa volta si viaggia in direzione Singapore. Daniele Biondi, responsabile del progetto The Spirit of Haiti de La Maison & Velier, da Parigi vola verso Est, ma con in borsa un pezzo di Ovest, liquido e a una gradazione che oscilla attorno al 50 per cento: sono campioni di clairin, lo spirito che gli haitiani distillano dalla canna da zucchero. Li farà assaggiare ad alcuni tra i migliori bartender del mondo, dieci per città, per cucire una rete di locali a cui andranno le bottiglie del nuovo progetto lanciato dalla joint venture tra Velier e La Maison du Whisky, tra le più celebri aziende di importazione e distribuzione di distillati, rispettivamente di base in Italia e in Francia.

