È caduto il governo filorusso della Bulgaria dopo imponenti manifestazioni di piazza

Today.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo filorusso della Bulgaria è caduto a seguito di imponenti manifestazioni di piazza. Il primo ministro Rosen Zhelyazkov ha annunciato le sue dimissioni in parlamento, segnando una svolta politica nel paese. Le proteste di massa hanno messo in discussione la stabilità del governo e aperto una nuova fase politica per la Bulgaria.

Il primo ministro bulgaro Rosen Zhelyazkov ha annunciato le sue dimissioni in parlamento, dopo le proteste di massa. "Abbiamo ascoltato la voce della società", ha detto il premier, salito al potere a gennaio sostenuto da una coalizione di minoranza formata dal partito di centrodestra, il partito. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

200 caduto governo filorusso&#200; caduto il governo della Bulgaria - Giovedì il primo ministro della Bulgaria Rosen Zhelyazkov ha annunciato le sue dimissioni e quelle del governo che guidava dall’inizio dell’anno, a causa delle estese proteste antigovernative che vann ... Si legge su ilpost.it