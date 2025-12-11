È ancora Bar Carlino | la forza solidale di Pannuti l’ironia dei Duo Torri e il panettone di Neri

In una serata di grande festa e solidarietà, il cuore di Bologna si anima sotto il portico più bello del mondo. Tra le voci di Pannuti, l’ironia dei Duo Torri e il tradizionale panettone di Neri Bologna, la città si unisce in un evento che celebra il calcio europeo e i valori della comunità.

Bologna, 11 dicembre 2025 – Tutta la comunità si muove intorno al Bologna, sotto il portico più bello del mondo, in quella che è un’altra grande notte di calcio europeo. Le luci di Natale abbelliscono questo sesto pre-partita di Europa League, che vede i rossoblù impegnati a Vigo contro il Celta. Nella suggestiva cornice di Neri Pasticceria Caffetteria, in via Saragozza 81, a dare supporto ai rossoblù ci sono gli amici di Bar Carlino. Ma non solo, sono presenti anche lettori, tifosi e appassionati che hanno trascorso un aperitivo di tifo e passione rossoblù. BAR CARLINO DEL 11-12 "È un grande Bologna", dice Raffaella Pannuti, presidente di Fondazione Ant. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it