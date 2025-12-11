Dzeko Fiorentina possibile una separazione a gennaio? L’indiscrezione chiarisce il futuro dell’attaccante bosniaco

L'eventuale addio di Dzeko alla Fiorentina a gennaio si fa sempre più concreta. L'attaccante bosniaco potrebbe lasciare i toscani nel prossimo mercato, mentre la situazione della squadra si fa più complessa. L'indiscrezione apre scenari nuovi sul futuro dell'attaccante e sulle dinamiche della rosa viola.

Dzeko Fiorentina, una separazione tra il bosniaco e la Viola resta assolutamente possibile. A gennaio l’attaccante potrebbe salutare i toscani La situazione della Fiorentina sul fronte sportivo è diventata sempre più delicata, e al centro delle attenzioni c’è il futuro di Dzeko. Intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il direttore sportivo Michele Moretto ha . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Dzeko Fiorentina, possibile una separazione a gennaio? L’indiscrezione chiarisce il futuro dell’attaccante bosniaco

Il mental coach spiega i motivi dietro la crisi della Fiorentina: "Su Kean, Dzeko e quel rigore..." - facebook.com Vai su Facebook

Il mental coach spiega i motivi dietro la crisi della #Fiorentina: "Su #Kean, #Dzeko e quel rigore..." Vai su X

Fiorentina, duro sfogo di Dzeko: "Facciamo ca***e, ma non è possibile avere i tifosi che ti fischiano contro" - 0 a favore dei greci: "Ai tifosi voglio dire che non possiamo uscire da questa situazione da soli". Riporta firenzetoday.it

Fiorentina, duro sfogo di Dzeko: “Facciamo schifo! Ai tifosi dico…” - Dopo il ko in Conference League, l'attaccante della Fiorentina Dzeko si è sfogato e ha attaccato i tifosi: le sue parole! Si legge su fantamaster.it