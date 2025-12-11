Dybala l’ex Juve può salutare la Serie A | le dichiarazioni lasciano pochi dubbi Ecco quale sarà la prossima squadra del 21 della Roma

Dybala potrebbe lasciare la Serie A dopo la fine della sua esperienza con la Roma. Le recenti dichiarazioni dell’attaccante argentino alimentano i dubbi sul suo futuro, mentre il Boca Juniors si prepara a un possibile assalto. La situazione contrattuale e le voci di mercato segnano un capitolo importante nella carriera del 21 della Roma, con un’estate che potrebbe portare cambiamenti significativi.

Dybala, il Boca Juniors non molla la Joya. Delgado non ha dubbi: contratto in scadenza nel 2026, si valuterà l’assalto in estate. Il futuro di Paulo Dybala alla Roma continua a tenere banco, e la tentazione di un ritorno in Argentina si fa sempre più forte. Il Boca Juniors non nasconde il suo interesse per la Joya, specialmente considerando che non sono ancora stati avviati i colloqui per il rinnovo del contratto tra l’attaccante e il club giallorosso. Marcelo Delgado, dirigente del Boca e braccio destro del presidente Juan Román Riquelme, è intervenuto ai microfoni di Radio La Red per commentare l’ipotesi di vedere Dybala alla Bombonera, dove ritroverebbe l’amico ed ex compagno di squadra Leandro Paredes. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Dybala, l’ex Juve può salutare la Serie A: le dichiarazioni lasciano pochi dubbi. Ecco quale sarà la prossima squadra del 21 della Roma

