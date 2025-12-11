Durante la tappa argentina del tour Las Mujeres Ya No Lloran la cantante ha cantato il brano Acróstico insieme ai figli di 12 e 10 anni

S hakira ha regalato al pubblico un momento tenero e inatteso, che lei stessa ha definito « magico e indimenticabile ». Durante la tappa argentina del suo tour Las Mujeres Ya No Lloran, la cantante ha invitato sul palco i suoi due figli, Milan, 12 anni, e Sasha, 10. Insieme hanno cantato Acróstico, uno dei brani più emotivi e intimi della popstar. La canzone è nata in un periodo particolarmente delicato, subito dopo la separazione da Gerard Piqué, come dichiarazione d’amore e protezione verso i suoi bambini. Una sorpresa che ha emozionato la platea e trasformato lo show in una vera riunione di famiglia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

