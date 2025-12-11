Dumfries Inter il cambio agente un indizio per il suo addio | ipotesi cessione già a gennaio? Ecco cosa filtra
Il cambio di agente di Dumfries alimenta le speculazioni sul suo possibile addio all'Inter. Le voci puntano a una cessione già nel mercato di gennaio, suscitando interesse e curiosità sul futuro dell'olandese nel club nerazzurro. Ecco le ultime indiscrezioni e le ipotesi più plausibili riguardo alla situazione del calciatore.
Inter News 24 sul futuro dell’olandese. La corsia destra dell’ Inter sta vivendo un momento di profonda incertezza, sia dal punto di vista tecnico che gestionale. La decisione di Denzel Dumfries di cambiare procuratore potrebbe avere ripercussioni dirette e immediate sul suo futuro, che rischia di essere lontano da Milano. Come riporta l’analisi di Calciomercato.com, l’esterno olandese è al centro di un vero e proprio intrigo che mescola guai fisici e strategie di mercato. L’infortunio infinito: rientro nel 2026?. 🔗 Leggi su Internews24.com
Inter, Dumfries cambia agente e ripensa alla Premier: allarme già per gennaio? - L'esterno olandese è ancora ai box per l'infortunio alla caviglia ma attorno a lui il mercato non si ferma e il cambio di procuratore potrebbe portarlo altrove. Riporta msn.com
Dumfries cambia agente: “Ora può lasciare l’Inter” - La notizia di giornata riguarda il cambio di agente da parte di Denzel Dumfries che ad un anno di distanza ha deciso di separarsi da Jorge Mendes. Si legge su passioneinter.com