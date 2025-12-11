Dumfries arriva la conferma di Romano | Ha cambiato…

Denzel Dumfries, attuale esterno dell’Inter fermo a causa di un infortunio, ha recentemente preso una decisione importante riguardo al suo percorso sportivo. La sua scelta rappresenta un passo cruciale nella sua carriera, suscitando particolare interesse tra tifosi e addetti ai lavori. Ecco i dettagli e le novità riguardanti il suo futuro.

Dumfries. Denzel Dumfries, esterno dell’ Inter attualmente fermo per infortunio, ha compiuto una scelta significativa per il proprio futuro professionale. Il terzino olandese ha deciso di interrompere la collaborazione con Jorge Mendes per affidarsi ad un nuovo agente, Ali Barat, figura di grande rilievo nel panorama internazionale del calcio. Questa decisione arriva mentre il giocatore mantiene una clausola rescissoria valida per la prossima estate, la stessa che avrebbe potuto favorire un trasferimento in passato, ma non si è mai concretizzata. La scelta di cambiare rappresentanza, secondo il giornalista Fabrizio Romano, può essere interpretata come un primo passo verso un possibile addio dall’ Inter nel 2026. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Con il cambio di agente (Ali Barat), arriva un campanello per l’Inter e per il futuro dell’olandese: per Dumfries l’estate 2026 potrebbe essere quella del possibile addio all’Inter, ricordando che ha una clausola rescissoria nel suo contratto. [ @FabrizioRom Vai su X

Musmarra - Da quello che mi arriva, Dumfries dovrebbe rientrare direttamente nel 2026. - facebook.com Vai su Facebook