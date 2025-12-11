Due targhe alla memoria delle vittime rhodensi

Due targhe commemorative saranno installate a Rhò, dedicata alle vittime di Piazza Fontana e a Gerolamo Papetti, vittima dell’attentato del 1969 a Milano. L’evento si terrà domani alle 10 in piazza Visconti, nel luogo che segnò il ricordo di queste tragedie e delle persone coinvolte.

La targa in memoria delle vittime rhodensi di piazza Fontana troverà posto in piazza Visconti. La targa dedicata a Gerolamo Papetti, vittima dell'esplosione del 1969 alla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano, e suo figlio Giocondo, che rimase gravemente ferito, domani alle 10 sarà collocata dove un tempo campeggiava l'insegna della Banca dell'Agricoltura (tra il bar Nazionale e Villa Banfi). La cerimonia avverrà nel 56° anniversario della strage. Il programma prevede lo svelamento della targa, la posa di una corona, interventi istituzionali del sindaco Andrea Orlandi e del vicesindaco Maria Rita Vergani (nella foto).

