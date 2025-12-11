Due sabati di shopping sul lago | a Omegna tornano i Mercatini di Natale

Due sabati di shopping sul lago a Omegna con i tradizionali Mercatini di Natale. Il 13 e il 20 dicembre, le piazze Beltrami e XXIV Aprile si animeranno con bancarelle e decorazioni natalizie, offrendo un'occasione speciale per vivere l’atmosfera festiva e scoprire prodotti artigianali. Un evento imperdibile per residenti e visitatori durante le festività natalizie.

Sabato 13 e sabato 20 dicembre tornano i Mercatini di Natale di Omegna.L'appuntamento è in piazza Beltrami e piazza XXIV Aprile, dalle 10 alle 19. L'evento è organizzato dall'associazione Tra Il Cuore e la Mente.Durante i due sabati è inoltre in programma l'intrattenimento musicale itinerante con. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

