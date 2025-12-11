Due picchi di febbre Super influenza in Italia Bassetti | Come curarsi se ci si ammala

L'Italia si confronta con un aumento dei casi di influenza, con due picchi di febbre segnalati. La diffusione della nuova variante K si accelera in Europa, in particolare nel Regno Unito, mentre esperti avvertono che il peggio potrebbe ancora arrivare. Ecco cosa sapere su come affrontare questa situazione e le indicazioni degli esperti.

« Il peggio deve ancora arrivare ». L'avvertimento del virologo Matteo Bassetti arriva mentre la nuova variante K dell'influenza accelera la sua corsa in Europa, mostrando un incremento dei contagi particolarmente rapido nel Regno Unito. Secondo l'infettivologo, la diffusione in Italia è solo una questione di tempo: «È probabile che nelle prossime settimane arrivi da noi la variante H3N2. Stiamo già vedendo i primi casi e ciò che è accaduto altrove potrebbe ripetersi anche qui». L'allarme non riguarda solo la Gran Bretagna: anche in Svizzera si registra un aumento repentino dei contagi, accompagnato da un netto incremento dei ricoveri.

