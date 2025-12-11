Due picchi di febbre Super influenza in Italia allerta di Bassetti | Cosa dovete fare

L'inverno in Italia si presenta con due picchi di febbre, segnando un aumento delle infezioni influenzali. L'allerta è alta, con esperti come Bassetti che invitano alla prudenza e alla prevenzione. In questo contesto, è fondamentale conoscere le misure da adottare per proteggersi e affrontare al meglio questa stagione.

Un’Italia sospesa sul filo della paura: l’inverno porta con sé non solo freddo e vento gelido, ma anche un nemico invisibile pronto a bussare alle nostre porte. Un virus che, questa volta, sembra deciso a stravolgere le regole del gioco e mettere alla prova famiglie, scuole e ospedali. L’allarme arriva quando meno ce lo aspettiamo: mentre le feste di fine anno accendono luci e sorrisi, in Europa si diffonde una variante influenzale che non lascia scampo. Dal Regno Unito alla Svizzera, i contagi corrono veloci e la sensazione che il peggio debba ancora arrivare si fa sempre più concreta. E secondo l’infettivologo Matteo Bassetti, è solo questione di tempo prima che la tempesta raggiunga anche il nostro Paese. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

