Due milioni di euro per il rinnovamento tecnologico del palcoscenico della Fenice

Un investimento di quasi 2 milioni di euro in tre anni mira a rinnovare e modernizzare il palcoscenico della Fenice, assicurando avanzamenti tecnologici e conformità alle normative di sicurezza. Questo intervento strategico mira a preservare l’eccellenza del teatro, migliorandone le strutture e garantendo un ambiente più sicuro e all’avanguardia per artisti e spettatori.

Quasi 2 milioni di euro in tre anni per ammodernare il palcoscenico e garantire l'aggiornamento tecnologico e l'allineamento con le più recenti normative in materie di sicurezza. Lo stanziamento è frutto dell'accordo di collaborazione sottoscritto dalla Fondazione di Venezia e la Fondazione. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Maxitruffa da 30 milioni di euro, ai danni dell'Opera di Santa Maria del Fiore, che gestisce la Cattedrale, il campanile di Giotto e il Battistero di San Giovanni a #Firenze. 9 i fermati. Gli indagati emettevano fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e autorici - facebook.com Vai su Facebook

Scoperta maxi truffa da 30 milioni di euro ai danni dell'Opera di Santa Maria del Fiore a Firenze: nove fermati Vai su X

Leggi anche: Franco Tosi Meccanica bocciata anche dal Consiglio di Stato | corretta l’esclusione dalla gara di Neutalia

Due milioni di euro per la piscina di Gorizia - Quasi due milioni di euro per contenere la dispersione energetica dell'impianto e renderlo più attrattivo e funzionale. Da rainews.it

Più di cinque milioni per riqualificare le scuole - L’amministrazione è pronta a investire 5,2 milioni di euro in un ambizioso programma di riqualificazione che interesserà i maggiori complessi scolastici e sportivi della città. Scrive msn.com