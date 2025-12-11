Due grossi cani incustoditi stanno creando il panico a Filippone | hanno già aggredito altri animali e sbranato un gatto

A Filippone, due grandi cani incustoditi stanno causando paura tra i residenti, dopo aver aggredito altri animali e sbranato un gatto. La presenza dei cani ha suscitato preoccupazione e segnalazioni all'assessore alla Tutela Animale, Fabio Stella, evidenziando la necessità di intervenire per garantire la sicurezza e il benessere della comunità e degli animali coinvolti.

Due cani di grandi dimensioni lasciati incustoditi stanno destando non poca preoccupazione fra i residenti di Filippone, che hanno segnalato diversi episodi all'assessore alla Tutela Animale, Fabio Stella. E proprio l'esponente della giunta teatina racconta che i due cani sono stati protagonisti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

