due giornate dedicate a magia e incantesimi nel cuore di monte san savino

Nel suggestivo centro di Monte San Savino, si svolgeranno due giornate all'insegna di magia, incantesimi e avventure. Un evento unico che trasporterà i visitatori in un mondo fantastico, tra spettacoli, laboratori e atmosfere magiche, offrendo un'esperienza indimenticabile per appassionati di ogni età.

Arezzo, 11 dicembre 2025 – Due giornate dedicate a magia, incantesimi e avventura nel cuore di Monte San Savino. Sabato 13 e domenica 14 dicembre è in programma la prima edizione di “A scuola di magia da Tu Sai Chi” che, organizzata dall’associazione Cerchio delle Antiche Vie con il Comune di Monte San Savino, proporrà un fine settimana di iniziative ispirate a una delle saghe letterarie più amate da bambini, ragazzi e adulti. L’evento, a ingresso gratuito a partire dalle 14.00, sarà rivolto ad “aspiranti maghi di tutte le età” che potranno vivere un’esperienza immersiva tra laboratori, giochi, lezioni e duelli, in un’ambientazione curata nei dettagli per ricreare suggestioni e atmosfere di una vera e propria scuola di magia. 🔗 Leggi su Lanazione.it