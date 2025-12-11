Due cariche di esplosivo per far saltare il bancomat colpo a Sarmato

Nella notte di giovedì 11 dicembre, una banda di professionisti ha messo a segno un colpo ai danni di un bancomat a Sarmato, utilizzando due cariche di esplosivo per far saltare la macchina. Si tratta dell'ennesimo assalto nella provincia, che ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali.

Ennesimo assalto a un bancomat nella nostra provincia. Nel cuore della notte di giovedì 11 dicembre, intorno alle 4, una banda di ladri professionisti ha fatto saltare il bancomat della Banca di Piacenza in centro a Sarmato. Pare siano state utilizzate ben due cariche di esplosivo per sventrare.

