Due auto danneggiate da un grosso sasso in via Rienza a Como | Cerco l’altro guidatore per fare un esposto insieme

Nel pomeriggio del 10 dicembre, un automobilista in via Rienza a Como ha incontrato un grosso sasso acuminato al centro della carreggiata, causando danni a due vetture. L’incidente si è verificato nella zona della “curvona” di Camnago, intorno alle 16, e l’automobilista sta cercando di rintracciare l’altro guidatore coinvolto per procedere con una denuncia congiunta.

Un sasso grosso e acuminato, in mezzo alla carreggiata. È quanto si è trovato davanti un automobilista nel pomeriggio di ieri, 10 dicembre, in via Rienza a Como, nella cosiddetta “curvona” di Camnago, intorno alle 16.L’urto è stato violento: il pneumatico si è squarciato e il colpo ha danneggiato. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Ormai è ufficiale: il Comune ha sviluppato una nuova filosofia di manutenzione urbana,chiamata “lascia andare, qualcosa succederà”. E infatti qualcosa succede: auto danneggiate, pedoni che fanno equilibrismo e una città che cade a pezzi un giorno dopo l’a - facebook.com Vai su Facebook

Genzano, ramo si spezza in piazza Don Bosco: auto danneggiate - CRONACA – Momenti di paura questa mattina presto a Genzano, dove una consistente parte di un albero si è improvvisamente spezzata in piazza Don Bosco. Segnala lanotiziaoggi.it

Piazza Verdi, albero caduto a due passi dall'ingresso dell'ex Poligrafico: tre auto danneggiate - Un grosso ramo di un albero di una decina di metri si è staccato improvvisamente dal tronco ed è precipitato su tre auto in sosta in piazza Verdi di fronte all'ex palazzo del Poligrafico, oggi sede di ... Da roma.corriere.it