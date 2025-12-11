Droni contro piattaforma petrolio russa
Kiev ha rivendicato un attacco con droni contro una piattaforma petrolifera russa nel Mar Caspio, secondo fonti ucraine dei servizi segreti. L'episodio si inserisce nel contesto delle tensioni tra Ucraina e Russia, evidenziando l'intensificarsi delle azioni militari nella regione.
11.00 Kiev rivendica un raid con droni contro una piattaforma petrolifera russa nel Mar Caspio. Lo scrivono i media ucraini citando fonti dei servizi segreti. E' la prima volta che l'Ucraina colpisce un impianto russo legato alla produzione petrolifera nella regione. I droni "hanno colpito la piattaforma Filanovsky, di proprietà della LukoilNizhnevolzhskneft". Segnalati "almeno 4 attacchi alla piattaforma offshore, che hanno bloccato la produzione di petrolio e gas da oltre 20 pozzi". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
