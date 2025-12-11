Dritto e Rovescio | anticipazioni e ospiti di oggi 11 dicembre 2025

Stasera, giovedì 11 dicembre 2025, alle 21:25 su Rete 4 torna Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. La puntata offrirà aggiornamenti su temi di attualità, politica e notizie di rilievo, con ospiti e anticipazioni sulle discussioni previste.

. Questa sera, giovedì 11 dicembre 2025, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Ospite della puntata Flavio Briatore, con il quale si parlerà di economia, in particolare della manovra, oltre che di lavoro. Nel corso della serata, spazio a sicurezza e immigrazione, alla luce della recente presa di posizione dell’Europa sulla disciplina dei rimpatri verso i Paesi sicuri. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 11 dicembre 2025

Dopo "Dritto e Rovescio" nuove ospitate del pasticciere di Vicoforte: Quarta repubblica su Rete 4 e La Zanzara su Radio 24 - facebook.com Vai su Facebook

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio intervista uno dei più grandi imprenditori italiani per parlare di Manovra - Oggi 11 dicembre 2025 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Secondo affaritaliani.it

Dritto e Rovescio di stasera: ospiti e argomenti del 4 dicembre. Dall'assalto a La Stampa ai presepi contestati, ecco le anticipazioni - Nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il talk condotto da Paolo Del Debbio che va in onda in prima serata su Rete 4. Lo riporta ilmessaggero.it