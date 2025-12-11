Dreamars vi

La mostra collettiva “DreamArs VI” si terrà il 13 dicembre presso il MAS - Museo d’Arte e Scienza, in via Q. L’evento, in programma dalle 18.00 alle 21.00, presenta una selezione di opere di artisti emergenti e affermati, offrendo un’occasione unica di confronto e riflessione sul tema dei sogni e della creatività.

La mostra collettiva “DreamArs VI” che si svolgerà il 13 Dicembre dalle 18.00 alle 21.00 presso il MAS - Museo d’Arte e Scienza in via Q.Sella 4, ubicato all’interno del Palazzo Bonacossa, ad un passo dal Castello Sforzesco di Milano. La mostra “DreamArs VI” ospiterà artisti internazionali. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

