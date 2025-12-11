Drammatico incidente coinvolti un 51enne e il figlio di 9 anni | morto sul colpo

Un grave incidente si è verificato alle porte di una città italiana, coinvolgendo un uomo di 51 anni e il suo figlio di 9 anni. La tragedia ha causato un decesso e due feriti in condizioni critiche, segnando un momento di grande dolore per le famiglie coinvolte e la comunità locale.

Tragedia alle porte della città italiana. Un uomo di 51 anni ha perso la vita e due persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino di 9 anni, figlio della vittima, in condizioni gravi. Il drammatico incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio lungo la viabilità che attraversa la zona, molto trafficata da pendolari e residenti. Lo scontro tra due auto ha trasformato in pochi istanti un normale rientro a casa in una scena di devastazione. Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora in corso di accertamento, una Renault Clio e una Jeep Renegade si sono scontrate in località Pantano, nei pressi del cosiddetto Ponte delle Tavole, alle porte di Potenza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

A settembre 2025 c'è stato un drammatico incidente durante una manifestazione di lancio di #paracadutisti e di cui solo ora l’Autorità australiana per la sicurezza dei trasporti (ATSB) ha diffuso un video a conclusione dell'inchiesta. Vai su X

la Repubblica. . A settembre 2025 c'è stato un drammatico incidente durante una manifestazione di lancio di paracadutisti e di cui solo ora l’Autorità australiana per la sicurezza dei trasporti (ATSB) ha diffuso un video a conclusione dell'inchiesta. Il gruppo di p - facebook.com Vai su Facebook

Incidente in Abruzzo, morte tre donne: Silvana e Stefania avevano 66 e 58 anni, Loredana 64. Il frontale tra due auto - Drammatico incidente stradale in Abruzzo sulla strada statale 652 Fondovalle Sangro nel territorio comunale di Atessa, in provincia di Chieti: tre donne sono morte in uno schianto che ... Come scrive leggo.it