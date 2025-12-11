Dragos? Mi ha aiutato non ha colpe Da due anni affronto qualcosa che non riesco a nominare senza tremare avevo paura della visita e sono scappata | Tatiana Tramacere rompe il silenzio

Tatiana Tramacere rompe il silenzio condividendo il suo dolore e le sue paure legate a un’esperienza difficile e ancora difficile da raccontare. Dopo due anni di lotta silenziosa, descrive come Dragos, invece di essere una colpa, sia stato un aiuto in un percorso complesso, segnato da timori e incertezze.

“Non è stata una bravata, vivo una guerra silenziosa con qualcosa che non ho ancora imparato a nominare senza tremare”. A rivelarlo è Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa lo scorso 24 novembre da Nardò (Lecce) e ritrovata 11 giorni dopo nella mansarda di un amico, in un’intervista esclusiva a “Chi l’ha visto?”. Durante la trasmissione di Rai 3, andata in onda mercoledì 10 dicembre, la giovane fa mea culpa sul suo comportamento, chiarisce di essersi allontanata volontariamente e di aver chiesto aiuto al suo amico Dragos Ioan Gheormescu, che le ha permesso di nascondersi a casa sua. Ed è proprio nella mansarda di quell’abitazione che lo scorso 4 dicembre Tramacere è stata rintracciata dai Carabinieri dopo giorni di ricerche da parte di parenti, amici e Forze dell’Ordine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Dragos? Mi ha aiutato, non ha colpe. Da due anni affronto qualcosa che non riesco a nominare senza tremare, avevo paura della visita e sono scappata”: Tatiana Tramacere rompe il silenzio

