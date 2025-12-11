Dove vedere in tv Olimpia Milano-Panathinaikos oggi Eurolega basket 2026 | orario programma streaming

Ecco dove seguire in TV e streaming l’atteso match di Eurolega tra Olimpia Milano e Panathinaikos, valido per la stagione 2026. Una sfida cruciale per il cammino delle due squadre, con gli uomini di Peppe Poeta pronti a riscattarsi e a dimostrare il loro valore in una partita che potrebbe segnare un punto di svolta.

Stanno arrivando all'Unipol Forum, con tanta sete di far risultato, i verdi di Grecia. L'Olimpia Milano ospita il Panathinaikos, ed è una di quelle sfide che inizierà a segnare in maniera importante il cammino degli uomini di Peppe Poeta, che ritrova uno dei club che affrontò durante l'unica annata, quella 2013-2014, in cui giocò l'Eurolega (con la maglia di Vitoria). Situazione infortuni intricata da ambo le parti: per il Panathinaikos fuori Lessort (a lungo), Holmes e Osman, mentre si è già rivisto in campo Samodurov. Tante le incertezze per Milano, che di sicuro ha semplicemente il rientro di Marko Guduric.

