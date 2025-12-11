Dove vedere in tv lo sci alpino questo fine settimana | orari St Moritz e Val d’Isere canali streaming

Scopri dove seguire in TV e streaming lo sci alpino questo fine settimana, con gli appuntamenti di St. Moritz e Val d’Isère. Dopo le tappe in Nord America, il circuito torna in Europa, offrendo un intenso programma di gare ricco di emozioni. Ecco orari, canali e modalità per vivere al meglio le competizioni di Coppa del Mondo.

La Coppa del Mondo di sci alpino, conclusa la trasferta in terra nordamericana, ritorna in Europa. Il calendario propone un fitto programma di gare che, nei due settori, potrà certamente offrire grandi emozioni a tutti gli appassionati. Val D’Isere per gli uomini e Sankt Moritz per le donne, gli scenari in cui sciatori e sciatrici si cimenteranno. L’appuntamento immancabile nella storica località francese propone il quarto slalom gigante stagionale, in programma sabato, e il ritorno dello slalom speciale, disciplina giunta alla terza gara dell’anno, nella giornata di domenica. Per entrambe le gare la prima manche è in programma alle 09:30, mentre la seconda prenderà il via alle 13:00. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv lo sci alpino questo fine settimana: orari St. Moritz e Val d’Isere, canali, streaming

