Dove vedere in tv la Coppa del Mondo di ciclocross Namur 2025 | orari programma streamig

La Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026 prosegue con l'evento di Namur, in Belgio, dopo la tappa di Terralba. Ecco tutte le informazioni su orari, programma e streaming per seguire in diretta questa importante competizione.

Dopo la tappa italiana di Terralba, la Coppa del Mondo ciclocross 2025-2026 si sposta ora a Namur (Belgio) per affrontare un nuovo appuntamento stagionale. Nell’iconico circuito intorno alla cittadella andranno infatti in scena, domenica 14 dicembre, le due gare Elite maschili e femminili, valide per il calendario UCI. Tanta l’attesa per questa nuova tappa, con l’Italia pronta a recitare un ruolo da protagonista. In Sardegna, nello scorso fine settimana, la squadra azzurra ha ottenuto solo piazzamenti nelle due gare Elite. Nello specifico, Sara Casasola, seconda a Tabor, ha manifestato il suo ottimo stato di forma, chiudendo la prova in quinta posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it