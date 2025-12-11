dove trovare i treni garantiti durante lo sciopero del 12 dicembre 2025

In vista dello sciopero generale del 12 dicembre 2025 proclamato dalla Cgil, è importante sapere quali treni sono garantiti per pianificare al meglio i propri spostamenti. Questa guida fornisce informazioni utili sui treni garantiti, aiutando a valutare eventuali modifiche o rimborsi, garantendo una gestione più consapevole dei propri viaggi.

Alla vigilia dello sciopero generale proclamato dalla Cgil di venerdì 12 dicembre 2025, che coinvolgerà tutti i settori, può essere utile conoscere quali treni sono garantiti e quali no, in modo da valutare se riprogrammare il proprio viaggio o chiedere un rimborso. La protesta, indetta contro quella che il sindacato definisce « una legge di bilancio ingiusta », rischia di paralizzare il Paese per gran parte della giornata. Tra i comparti più esposti ai disagi c'è quello ferroviario, con possibili cancellazioni e ritardi dalle 00.01 alle 21.00. I link con i treni garantiti il 12 dicembre.