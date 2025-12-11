Dove sono finiti i tavoli di confronto?

Da oltre quattro anni, i Tavoli di Quadrante istituiti dalla Regione Lombardia non vengono più convocati, sebbene risultino ancora attivi sul sito ufficiale. Questa sospensione solleva interrogativi sulla loro effettiva operatività e sul ruolo che potrebbero svolgere nel panorama delle interlocuzioni istituzionali.

Gabriele Moroni Dove sono finiti i Tavoli di Quadrante? È ormai dal lontano 2019 che Regione Lombardia non li convoca più, nonostante tuttora siano vigenti sul suo sito. Aggiungo che agli interessati (Enti locali, comitati pendolari) non è mai stata comunicata formalmente la loro dismissione e soprattutto come si intenda, in loro vece, attuare quanto disposto dalle normative di legge. I Tavoli di Quadrante costituiscono, infatti, un momento di confronto trasparente tra tutti gli interessati, istituzioni (Regione, Trenord, Rfi, i comitati dei pendolari e gli Enti locali) al fine di discutere degli orari e ‘’affrontare le questioni poste dagli utenti del servizio e istituzioni locali’’. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

