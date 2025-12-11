Douglas Luiz il ritorno dall’infortunio in Europa League sta andando benissimo | numeri importantissimi alla fine del primo tempo Ecco le sue statistiche
Douglas Luiz sta tornando in grande stile dall’infortunio durante l'Europa League, mostrando prestazioni di livello. Al termine del primo tempo, i suoi numeri evidenziano un ruolo chiave nel centrocampo, con una precisione del 94% e un impatto significativo anche in fase offensiva. Un ritorno promettente per il centrocampista brasiliano.
Douglas Luiz, numeri da padrone del centrocampo: la precisione brasiliana al 94% e un impatto immediato in zona offensiva. Il ritorno in campo di Douglas Luiz dopo l’infortunio è stato un vero e proprio manifesto di dominio per il Nottingham nel primo tempo della sfida di Europa League contro l’ Utrecht. Il centrocampista brasiliano ha dimostrato di aver smaltito i problemi fisici, firmando una prestazione che, già nei primi 45 minuti, lo ha visto come l’assoluto padrone del centrocampo, un segnale estremamente positivo in vista del prosieguo della stagione europea. I numeri registrati in questa prima frazione di gioco sono impressionanti e delineano un giocatore immediatamente tornato al centro del progetto tecnico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
