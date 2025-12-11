Douglas Luiz il ritorno dall’infortunio in Europa League sta andando benissimo | numeri importantissimi alla fine del primo tempo Ecco le sue statistiche

Juventusnews24.com | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Douglas Luiz sta tornando in grande stile dall’infortunio durante l'Europa League, mostrando prestazioni di livello. Al termine del primo tempo, i suoi numeri evidenziano un ruolo chiave nel centrocampo, con una precisione del 94% e un impatto significativo anche in fase offensiva. Un ritorno promettente per il centrocampista brasiliano.

Douglas Luiz, numeri da padrone del centrocampo: la precisione brasiliana al 94% e un impatto immediato in zona offensiva. Il ritorno in campo di Douglas Luiz dopo l’infortunio è stato un vero e proprio manifesto di dominio per il Nottingham nel primo tempo della sfida di Europa League contro l’ Utrecht. Il centrocampista brasiliano ha dimostrato di aver smaltito i problemi fisici, firmando una prestazione che, già nei primi 45 minuti, lo ha visto come l’assoluto padrone del centrocampo, un segnale estremamente positivo in vista del prosieguo della stagione europea. I numeri registrati in questa prima frazione di gioco sono impressionanti e delineano un giocatore immediatamente tornato al centro del progetto tecnico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

douglas luiz il ritorno dall8217infortunio in europa league sta andando benissimo numeri importantissimi alla fine del primo tempo ecco le sue statistiche

© Juventusnews24.com - Douglas Luiz, il ritorno dall’infortunio in Europa League sta andando benissimo: numeri importantissimi alla fine del primo tempo. Ecco le sue statistiche

Douglas Luiz, ancora fuori: le condizioni dell'ex bianconero - Douglas Luiz continua a restare ai margini della squadra del Nottingham Forest e non è stato convocato neppure nella pesante sconfitta per 3- Segnala tuttojuve.com

Juve, caos Douglas Luiz: il suo ritorno alla Continassa, dal confronto con la dirigenza al rischio multa - Il centrocampista, prelevato solo un anno fa dall'Aston Villa a caro prezzo, ha concluso una stagione estramamente deludente in bianconero, diventando uno dei primi indiziati per l'addio. Da corrieredellosport.it