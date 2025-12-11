Dossier parlamentare | L’oro è del popolo italiano dentro Bankitalia ci sono capitali stranieri rischiosi
Un documento interno di FdI, anticipato da Repubblica, svela le ragioni di un emendamento alla legge di bilancio volto a tutelare la sovranità italiana sulla riserva aurea di Bankitalia, evidenziando la presenza di capitali stranieri rischiosi all’interno dell’istituto.
